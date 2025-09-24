У Бучі вирішили перекривати рух під час загальнонаціональної хвилини мовчання

У Бучі на Київщині відтепер щоранку будуть перекривати рух на перехресті вулиць Польова і Енергетиків о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомила 24 вересня міська рада.

«Зробіть це частиною своєї щоденної звички – згадаємо всіх і кожного, хто віддав життя за мир у нашому місті й нашій країні», – йдеться в повідомленні.

22 вересня керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Києві щоранку о 09:00 перекриватимуть центральну вулицю Хрещатик задля вшанування загиблих через війну РФ проти України.

Щоденно о 9:00 розпочинається загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місія ООН, за останіми повідомленнями, задокументувала дані про щонайменше 14 116 загиблих цивільних людей в Україні, серед яких 733 дитини, а також про 36 481 поранену людину, зокрема 2 285 дітей.

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.