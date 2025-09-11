Фільм Радіо Свобода про вбивства в Бучі потрапив до короткого списку престижного британського конкурсу AIB

Документальний фільм-розслідування Дмитра Джулая «Вулиця смерті: Радіо Свобода викриває російських солдатів, причетних до вбивств у Бучі» потрапив до короткого списку британського журналістського конкурсу Асоціації міжнародного мовлення (AIB). Про це стало відомо 10 вересня.

У категорії «Розслідування» фільм Дмитра Джулая змагається з шістьма іншими конкурентами, серед яких матеріали виробництва Al Jazeera, Bloomberg, Canadian Broadcasting Corporation тощо.

«Потрапляння до короткого списку – це досягнення, яким можна пишатися, оскільки завдання знайти роботи, що потрапили до короткого списку, було нелегким», – відзначають .

Переможців буде оголошено на гала-концерті AIB, який відбудеться в Лондоні 14 листопада 2025 року.

Радіо Свобода у фільмі «Вулиця смерті…» детально дослідило обставини страт самооборонців Андрія Матвійчука й Віталія Карпенка, а також убивств чотирьох цивільних жителів Бучі: Володимира Рубайла, Дмитра Коновалова, Валерія Кізілова та Ігоря Городецького. Події сталися 4–5 березня 2022 році під час російської окупації, в районі вулиці Яблунської у місті Буча на Київщині. До вбивств цих бучанців, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, можуть бути причетні окремі російські військовослужбовці, які станом на березень 2022 року входили до складу 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ із Пскова.

У 2022 році Радіо Свобода отримало відзнаку AIB у категорії «постійне новинне висвітлення (телебачення і відео)» за репортажі про російську війну в Україні. Члени журі звернули увагу на роботу мережі кореспондентів Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У 2023 році у фінал конкурсу AIB також увійшов фільм-розслідування «Схем», присвячений пам’яті продюсерки та журналістки Радіо Свобода Віри Гирич, яка загинула 28 квітня 2022 року в Києві внаслідок влучання російської ракети у багатоквартирний будинок, у якому вона мешкала.

«Список 31», розслідування проєктів Радіо Свобода «Схеми» і «Ти як?» про викрадення дітей з окупованих Росією територій, увійшло до фіналу британського журналістського конкурсу в 2024 році.

Асоціація міжнародного мовлення (AIB) – це неурядова організація, яка відзначає теле-, радіо- та онлайн-мовників за професійну журналістику. Секретаріат AIB розташований у Великобританії.