Радіо Свобода отримало відзнаку Асоціації міжнародного мовлення за репортажі про російську війну в Україні

Радіо Свобода отримало відзнаку Асоціації міжнародного мовлення (AIB) у категорії постійне новинне висвітлення (телебачення і відео) за репортажі про російську війну в Україні. Члени журі звернули увагу на роботу мережі кореспондентів в Україні.

«Кореспонденти Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», перебувають у вирі подій: від бойових дій на лінії фронту до потоку біженців на кордоні, від лікарень із постраждалими до моторошної справи ідентифікації жертв воєнних злочинів»

Крім Радіо Свобода, відзнаку отримала редакція AFP за висвітлення «війни з усіх кутів», а переміг у цій категорії британський телеканал ITN з матеріалами про політичний скандал Partygate у Великій Британії.

Асоціація міжнародного мовлення (AIB) – це неурядова організація, яка відзначає теле-, радіо- та онлайн-мовників за професійну журналістику. Секретаріат AIB розташований у Великобританії.

У категорії гарячих новин (телебачення і відео) цього року перемогла редакція CNN International за висвітлення подій в Україні, у категорії довге аудіо – редакція BВC Sounds із подкастом про війну Ukraincast-100 днів, у категорії спеціалізоване фактичне ТВ/відео – редакція розслідувань каналу Al Jazeera з матеріалом про політичні процеси у США.

У конкурсі Асоціації міжнародного мовлення брали участь десятки провідних міжнародних ЗМІ, від Австралії і Японії до Туреччини і Бразилії.