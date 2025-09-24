Генштаб: на фронті за добу було 172 боєзіткнення

На фронті за добу зафіксували 172 бойові зіткнення, повідомив у своєму ранковому зведенні 24 вересня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку було 33 російські атаки. Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках, свідчать дані Генштабу.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».