В ISW проаналізували заяви Міноборони РФ про намір наступати на Харківщині

Заява Міноборони Росії про намір наступати в Харківській області України свідчить про те, що РФ зберігає територіальні амбіції поза чотирма українськими областями, про незаконну анексію яких раніше оголосив Кремль, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Заява Міністерства оборони РФ від 23 вересня суперечить неодноразовим заявам Росії про те, що головна військова мета і територіальні вимоги Росії в Україні обмежуються Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями. Російські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, давно стверджують, що РФ хоче контролювати «лише» Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську області як передумову для припинення війни», – йдеться в повідомленні.

Аналітики припустили, що відомство РФ зробило таку заяву, щоб виправдати перед російським суспільством і військовими поточні російські операції із захоплення Куп’янська. «Міністерство оборони Росії рідко так відкрито оприлюднювало свої оперативні наміри, як у дописі від 23 вересня, і, ймовірно, прагнуло використати цей допис для створення інформаційного ефекту», – кажуть в ISW.

Міністерство оборони Росії напередодні публічно визнало намір РФ просуватися далі в Харківську область у разі захоплення російськими військами Куп’янська. У дописі в соціальних мережах відомство зазначило, що російські війська продовжують наступальну операцію, спрямовану на захоплення Куп’янська, і що російські війська частково оточили українські війська в місті. Однак в ISW кажуть, що не виявили геолокованих доказів, які б підтверджували заяви про те, що російські війська оточили українські війська в Куп’янську.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами і спробували проникнути у місто через газову трубу. Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ підтвердило, що Сили оборони завдали вогневого ураження й затопити цю трубу.

Росія захопила Куп’янськ 27 лютого 2022 року, місто перебувало в окупації понад пів року. Сили оборони звільнили Куп’янськ 10 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу.