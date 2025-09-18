Після заходу російських ДРГ у Куп’янську проходить контрдиверсійна операція – влада

На Харківщині у Куп’янську проходить контрдиверсійна операція, оскільки були факти заходу в місто російських ДРГ. Про це керівник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів в ефірі телемарафону.

«Ситуація – критична. Ворог тисне, намагається захопити, в тому числі місто Купянськ. Безпосередньо в місті зараз проходить контрдиверсійна операція. Зарах йдуться пошукові дії – велика кількість знищена і в полон потрапили росіяни. Наші хлопці і дівчата дають гідну відсіч, намагаються не дати противнику можливість заходити в Куп’янськ», – розповів Беседін.

За його словами, лінія фронту є фактично на відстані менше кілометра до міста Куп’янська, що дозволяє противн заходити диверсійними групами.

Беседін додав, що загалом станом на 18 вересня у громаді залишаються 1740 місцевих жителів, у Куп’янську – 734 людей.

Також керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко 18 вересня повідомив, що станом на зараз російських сил у центрі Купʼянська немає, тривають важкі бої.

У 2022 році Куп’янськ та інші населені пункти Харківської області перебували під російською окупацією понад пів року. У вересні 2022 року українські військові звільнили місто.