Трубу підірвали. ЗСУ полюють на військових РФ у Куп'янську

Газову трубу, через яку раніше російські військові пробралися до північних околиць Куп'янська, підірвали, розповів 17 вересня командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко Суспільне Харків.

За його словами, оскільки об'єкт розташований на тимчасово окупованій території, викопати його неможливо, оскільки противник постійно використовує артилерію і дрони. Однак пошкодити трубу українським силам все ж вдалося.

Зараз противник знову намагається переправлятися через Оскіл на околицях міста на човнах і плотах, каже командир. Його мета – обійти Куп'янськ з північно-західного боку і просунутися якомога глибше в місто.

Федоренко також зазначив, що «у самому Куп'янську присутні в значній кількості диверсійно-розвідувальні групи противника». Але наголосив – казати про те, що противник повністю заволодів якимось районом, «поки що передчасно».

Раніше вранці 17 вересня DeepState повідомив про просування російських сил в межах Куп'янська. Згідно з мапою проєкту, агресор досяг успіху на півночі і північному заході, через що сіра зона розширилась до центру міста.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: