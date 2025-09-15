Військові РФ йдуть до Куп'янська трубою: наскільки значна загроза?

Російські солдати знову використовували трубу великого діаметру, щоб непоміченими пробратися на позиції Сил оборони – цього разу в Куп'янську Харківської області, повідомив увечері 12 вересня проєкт DeepState.

За даними аналітиків, загарбники заходили в трубу в районі села Лиман Перший, що майже в 10 кілометрах від північних кордонів Куп'янська, рухалися на спеціальних лежанках на колесах і електросамокатах, щоб за 4 доби дістатися до околиць міста.

«Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який вони контролюють. Після цього розходяться в Куп'янську і доходять до залізниці», – написали аналітики.

Після цього повідомлення DeepState два дні поспіль повідомляв про просування агресора на півночі Куп'янська.

У Генштабі ЗСУ своєю чергою заявили, що вихід із трубопроводу перебуває під контролем українських захисників, а в самому місті проводиться контрдиверсійна операція.

«Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої перебуває під контролем сил оборони», – зазначили у Генштабі.

За кількістю штурмів цей напрямок не є лідером – вранці 15 вересня Генштаб повідомив про 9 атак агресора.

Раніше Росія вже використовувала труби для просування на фронті – в Авдіївці на Донеччині та Суджі Курської області РФ.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: