Генштаб: російські війська атакували 58 разів за добу на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські військові зупинили 58 штурмових і наступальних дій російських сил, повідомив у ранковому зведенні 15 вересня Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, загалом за вчора на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. За повідомленням, 19 російських атак було на Лиманському, 25 – на Сіверському, 21 – на Новопавлівському, 14 – на Торецькому напрямках.

Крім того, за повідомленням, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Напередодні президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями… Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – зазначив президент без подробиць.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.