Армія РФ наближається до Сіверського Донця в Серебрянському лісі: загрози для ЗСУ

Російська армія продовжує просуватися в Серебрянському лісі – про останній успіх агресора проєкт DeepState повідомив 10 вересня.

Під контролем Сил оборони, судячи з карти, залишається вузька смуга на правому березі річки Сіверський Донець – решта лісництва вже в «червоній» (так аналітики позначають захоплені території)і «сірій» зонах (ділянки, де тривають бої).

Ця ділянка фронту була однією з найстабільніших в Україні, попри постійні атаки агресора, – «ожила» вона тільки на початку серпня цього року. Серед імовірних причин експерти називають нестачу української піхоти тут і де-факто знищення всіх лісових насаджень через безперервні бої.

Український Генштаб повідомив вранці 12 вересня про 18 атак агресора в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки та Виїмки. Це одна з найгарячіших ділянок фронту зараз.

