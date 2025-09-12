Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

Армія РФ наближається до Сіверського Донця в Серебрянському лісі: загрози для ЗСУ

Серебрянський ліс навесні 2024 року
Серебрянський ліс навесні 2024 року

Російська армія продовжує просуватися в Серебрянському лісі – про останній успіх агресора проєкт DeepState повідомив 10 вересня.

Під контролем Сил оборони, судячи з карти, залишається вузька смуга на правому березі річки Сіверський Донець – решта лісництва вже в «червоній» (так аналітики позначають захоплені території)і «сірій» зонах (ділянки, де тривають бої).

Ця ділянка фронту була однією з найстабільніших в Україні, попри постійні атаки агресора, – «ожила» вона тільки на початку серпня цього року. Серед імовірних причин експерти називають нестачу української піхоти тут і де-факто знищення всіх лісових насаджень через безперервні бої.

Український Генштаб повідомив вранці 12 вересня про 18 атак агресора в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки та Виїмки. Це одна з найгарячіших ділянок фронту зараз.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Читайте також:

«Очевидно, що там криза». Росія намагається зрізати Сіверський виступ – форпост оборони ЗСУ

Російські штурми на мотоциклах: поїздка в один кінець, що рухає лінію фронту

«Смикнули за шнурок і смерть полетіла вперед»: як на фронті працює українська САУ «Богдана»

«Ще щось згорить». Чи можливо відновити природу сходу України після цієї війни?

«Їх просто нікуди покласти». Понад сто маломобільних людей чекають у черзі на евакуацію з-під обстрілів

Війна за Донецьку область: як ЗСУ тримають оборону?

Recommended

XS
SM
MD
LG