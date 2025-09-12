Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку відбулося 60 боєзіткнень за добу

Протягом доби 11 вересня на фронті відбулося 195 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці в п’ятницю.

П’ять сутичок відбулося на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 13 – на Південно-Слобожанському.

Сім російських атак Генштаб зафіксував на Куп’янському напрямку – Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки», – йдеться в зведенні.

Армія РФ 18 разів атакувала на Сіверському напрямку, бойові дії тривали також на Краматорському та Торецькому.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська», – повідомляє командування.





Сили оборони відбили 33 російських атаки на Новопавлівському напрямку.

Один штурм українських позицій був зафіксований на Оріхівському напрямку, на Придніпровському напрямку російські загарбники двічі безуспішно намагалися просуватися до укріплень ЗСУ.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.



