Втрати російської армії перевищили 1 мільйон 92 тисячі військових – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 890 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 вересня.

За оцінкою командування, загальні втрати РФ з 2022 року сягнули 1 092 780 військових.

Також, додає Генштаб, російська армія втратила:

11 177 танків (+1 за добу)

23 266 бойових броньованих машин (+2)

32 668 артилерійських систем (+40)

1 485 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 217 засобів протиповітряної оборони

422 літаки

341 гелікоптер

58 467 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+273)

3 718 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

61 403 автомобілі й автоцистерни (+64)

3 964 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



