На Запорізькому напрямку загинув пілот українського Су-27 – командування

Українські військові повідомляють про загибель на Запорізькому напрямку льотчика 39-ї бригади тактичної авіації майора Олександра Боровика.

Як повідомили у бригаді, пілот 1995 року народження загинув близько 13:30 11 вересня під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.

«Причини й обставини з’ясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця у командуванні Повітряних сил повідомляли про загибель пілота винищувача МіГ-29 Сергія Бондаря після виконання бойового завдання при заході на посадку. У червні під час відбиття масованої російської атаки загинув пілот літака F-16 Максим Устименко.

Українська влада не наводить точної інформації про втрати серед військових у війні з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку цього року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.