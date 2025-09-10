ISW: темпи російських втрат в Україні могли знизитися через застосування дронів

Армія Росії втрачала особовий склад швидшими темпами на початку 2025 року, але згодом вони сповільнилися повідомляє Інститут дослідження війни у звіті від 9 вересня.

Аналітики наводять дані головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, за якими російська армія втратила 299 210 військових, починаючи з січня. Співвідносячи дані про російські втрати з власними оцінками площі, яку армія РФ захопила за відповідний період в Україні, Інститут дійшов висновку, що обсяги втрат особового складу серед російських сил «значно знизилися» протягом останніх чотирьох місяців – від 68 до 71 військового на квадратний кілометр порівняно з 99 випадками на квадратний кілометр в період із січня по квітень.

«Рівень втрат серед росіян в Україні, ймовірно, знизився через те, що Росія знову зосередилася на використанні БПЛА для створення певних ефектів повітряного перехоплення на полі бою, що значною мірою очолюють оператори БПЛА російського Центру передових безпілотних технологій «Рубікон», – йдеться в тексті.

За оцінкою ISW, нещодавно створена російська програма «Рубікон», стала «поворотним моментом» у розвитку тактичних можливостей російських дронів. Дослідники зазначають, що розвиток програми співпадає з часом з відносним скороченням кількості втрат російських солдат на квадратний кілометр захопленої території між травнем і серпнем 2025 року і, ймовірно, є одним із факторів, які цьому сприяють.

«Російські війська також досягають певних ефектів повітряного перехоплення, використовуючи БПЛА для перекриття українських наземних ліній зв’язку», – додає ISW.





Дослідники зазначають, що, попри активізацю застосування дронів, російська армія ще не досягла спроможності застосовувати повітряне перехоплення на всіх ділянках фронту і сконцентрувала ці зусилля передусім на заході Донеччини.

Інститут звертає увагу на те, що Росія масштабує виробництво БПЛА на оптоволокні, які є більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Вона також випробовує БПЛА-перехоплювачі, тепловізійні прицільні системи та лазери, щоб протидіяти операціям українських дронів, які є «основою оборонних операцій України з огляду на перевагу Росії в людських ресурсах».

«Піхота залишається основним вектором руху та змін на полі бою, хоча технологічні перегони Росії та України, що тривають продовжують змінювати ефективність піхоти на дедалі прозорішому полі бою», – підсумовують автори звіту.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські втрати протягом останніх тижнів складають до 900-1000 осіб за добу. Російська сторона свої втрати офіційно не розголошує.