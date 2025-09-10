Генштаб ЗСУ: російська армія втратила близько 990 військових за добу

Російські втрати в Україні за час повномасштабної війни сягнули близько 1 091 000 військових, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 вересня.

За оцінкою командування, армія РФ втратила близько 990 людей особового складу за попередню добу.

Також штаб оновив дані про втрати російської техніки:

11 172 танки (+3 за добу)

23 262 бойові броньовані машини (+1)

32 606 артилерійських систем (+29)

1 483 реактивні системи залпового вогню (+1)

1 217 засобів протиповітряної оборони

422 літаки

341 гелікоптер

57 851 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+347)

3 691 крилата ракета

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

61 290 автомобілів і автоцистерн (+83)

3 964 одиниці спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



