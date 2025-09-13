Генштаб: ситуація у Куп’янську під контролем ЗСУ, триває контрдиверсійна операція

Ситуація у місті Куп’янську та його околицях перебуває під контролем Збройних сил України, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас, за даними військових, сили РФ продовжують здійснювати спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп’янська.

«Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто», – уточнили у Генштабі.

Також у командуванні наголосили, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів: три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої перебуває під контролем Сил оборони.

«У місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста – пошуково-ударні дії. З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 – безповоротні. На підходах до Куп’янська, в районах н.п. Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян. У районі самого міста - ще 128», – повідомили у Генштабі.

Раніше аналітики проєкту DeepState повідомили про те, що нібито російські війська через газову трубу долають Оскіл і заходять у Куп’янськ.

Куп’янськ – це місто у Харківської області, яке було окуповане силами РФ на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року ЗСУ звільнили місто, але поблизу Куп’янська нині тривають бої.



