Cили РФ атакували Харківщину дронами і авіабомбами: пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі – ДСНС

У ніч проти 13 вересня сили РФ атакували Харківщину дронами й авіабомбами, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники кажуть, що у результаті удару пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі.

«Вночі 13 вересня ворог атакував Харківщину авіабомбами та дронами. У Куп’янському районі – у с. Балка горів житловий будинок, постраждала жінка. У Богодухівському районі – у с. Калинове пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога», – зазначили у ДСНС.





Повідомляється, що до ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць спеціалізованої техніки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



