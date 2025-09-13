Cили РФ атакували Харківщину дронами і авіабомбами: пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі – ДСНС

У ніч проти 13 вересня сили РФ атакували Харківщину дронами й авіабомбами, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники кажуть, що у результаті удару пошкоджені будинки та лікарня, є постраждалі.
«Вночі 13 вересня ворог атакував Харківщину авіабомбами та дронами. У Куп’янському районі – у с. Балка горів житловий будинок, постраждала жінка. У Богодухівському районі – у с. Калинове пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога», – зазначили у ДСНС.
Повідомляється, що до ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць спеціалізованої техніки.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
