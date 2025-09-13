Генштаб ЗСУ: Росія втратила за добу ще 950 військових, чотири танки і майже 40 артсистем

Російська армія втратила близько 950 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 13 вересня.

За оцінкою командування, загальні втрати РФ з 2022 року сягнули 1 093 730 військових.

Також, додає Генштаб, російська армія втратила:

танків – 11 181 (+4 одиниці за минулу добу)

бойових броньованих машин - 23 267 (+1)

артилерійських систем - 32 707 (+39)

РСЗВ - 1486 (+1)

засобів ППО – 1217

літаків – 422

гелікоптерів - 341

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358)

крилатих ракет – 3718

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109)

спеціальної техніки – 3964

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» і «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ і поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



