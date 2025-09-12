На фронті відбулося 168 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 12 вересня на фронті відбулося 168 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 88 КАБ, залучив для ураження 2236 дронів-камікадзе та здійснив 3593 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже чверть боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Дотепер тривають два боєзіткнення», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.