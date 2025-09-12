Доступність посилання

Зеленський: «умовляннями Росії» миру не добитися

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня закликав до «сильного тиску» на Росію, щоб ця країна зосередилася на внутрішніх проблемах замість зовнішньої агресії.

«Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Тільки умовляннями Росії, тільки діалогом цього не добитись. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою економіку, свою систему, зберегти своє, заради чого він усі ці роки існує. Ми не можемо замінити цю голову, але можемо замінити головну ціль», – сказав Зеленський у виступі на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

У цьому ж виступі глава держави подякував учаснику заходу, спеціальному посланцю президента США Кіту Келлогу, що «у Сполучених Штатів є ППО не гірша, ніж «Петріоти».

«Коли ви в Києві, Кіте Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави», – сказав Зеленський, звертаючись до Келлога.

Також президент України закликав НАТО і Захід у цілому до асиметричної відповіді на повітряну атаку по Польщі, здійснену 10 вересня.

«Потрібні сильні відповіді. Наприклад – ми дамо Україні ту зброю, якої в України ніколи не було. І ця зброя долетить – не по дронах, а по заводах, які виробляють ці дрони. І це не про НАТО, це про Україну», – наголосив Зеленський.

Влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Вартість ракет, використаних для збиття дронів, у десятки разів перевищує вартість збитих ними об'єктів.

Читайте також: Які сценарії відпрацьовує Росія та Білорусь? «Захід-2025», реакція НАТО, атаки РФ

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

