Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» і 164 дронами – Повітряні сили

У ніч проти 13 вересня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» і 164 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed і «Гербера», повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, для відбиття повітряного нападу РФ залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи.

Станом на 9 годину ранку 13 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 137 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі України, кажуть військові.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», – підсумували у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



