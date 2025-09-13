ОВА: внаслідок російських обстрілів Сумщини є загиблі та поранені

Сили РФ протягом доби 12 вересня атакувала дронами і авіабомбами Сумщину, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок атаки РФ троє людей загинуло, а п’ятеро постраждали.

«Протягом доби, з ранку 12 вересня до ранку 13 вересня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області загинуло 3 людей, є постраждалі. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах», – повідомили у пресслужбі ОВА

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотниками у Сумах загинув 65-річний чоловік, а в Битицькому старостаті Сумської громади через ракетний удар загинули двоє людей – 67-річний та 28-річний чоловіки.

«Унаслідок ракетного удару по Битицькому старостату також отримали поранення 75-річна та 62-річна жінки, ще двом постраждалим жінкам 80 та 52 років допомогу надали на місці. У Миколаївській селищній громаді внаслідок влучання ударного БпЛА у вантажівку поранено 30-річного чоловіка», – кажуть в ОВА.

Крім того, у Білопільській громаді по медичну допомогу до лікарів звернувся 72-річний чоловік, який постраждав напередодні від удару БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



