Армія РФ заходить на Куп'янськ ще з одного боку?

Російська армія знову просунулась на околицях Куп'янська – цього разу біля села Кіндрашівка на північ від міста. Таким чином створений агресором клин, який «сірою зоною» сягає центру Куп'янська, став ширшим.

Також, судячи з мапи проєкту, армія РФ прорвала оборону ЗСУ на схід від Куп'янська – біля села Степова Новоселівка. «Сіра зона» тут охоплює вже трасу Куп'янськ–Лисичанськ, яка, очевидно, відіграє важливу роль в обороні плацдарму українських захисників на лівому березі річки Оскіл.

Криза в Куп'янську почалася приблизно 10 вересня, коли агресор, як повідомили в DeepState, зміг прорватися в місто з півночі газовою трубою. Українські захисники після цього, як повідомили в Генштабі, взяли трубу під вогневий контроль, а після цього підірвали.

Вранці 18 вересня Генштаб повідомив про сім атак армії РФ на Куп'янській ділянці фронту. Для порівняння на найгарячішій ділянці – Покровській – за добу було зафіксовано 69 штурмів.

