Небензя в ООН заявив про подальше «вирішення проблеми» в Україні військовим шляхом

Росія продовжує пояснювати свої січневі удари по Україні відповіддю на нібито атаку на резиденцію російського лідера Володимира Путіна, яку заперечили в Києві і в яку не повірив президент США, а також атаками України на «цивільні інфраструктурні об’єкти в Росії». Про це 12 січня під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Росії Василь Небензя.

Російський дипломат відкинув повідомлення про жертви серед цивільних українців внаслідок ударів РФ, зазначивши, що більшість із них є «наслідком роботи української ППО». Він заявив, що «російські збройні сили не завдають ударів по цивільних», звинувативши натомість українську сторону в цих злочинах щодо РФ.

Небензя також прокоментував свіжі заяви Єврокомісії про те, що «в певний момент» ЄС доведеться вступити в діалог із президентом РФ.

«Ми ніколи не відмовлялися від діалогу. Це ви зарозуміло думали, що до цього не дійде, що Росії буде завдано стратегічної поразки. Поки лідер у Києві не прийде до тями і не погодиться на реальні умови переговорів, ми продовжимо вирішувати проблему військовим шляхом… З кожним днем, який він марнує, умови переговорів будуть лише погіршуватися для нього», – резюмував Небензя.

Рада безпеки ООН 12 січня на запит української сторони почала засідання, скликане після масованого російського удару по Україні в ніч проти 9 січня, коли сили РФ застосували, зокрема, балістичну ракету «Орешник» по Львівщині.

Повітряні сили ЗСУ 9 січня заявили, що РФ запустила по Україні «Орешник» з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Міністерство оборони Росії визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орешник», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, знайдених на Львівщині. За даними українських моніторингових каналів і російської служби BBC, ракета, ймовірно, була запущена без бойової частини або з муляжами боєзарядів.

Британська розвідка зауважує, що сили РФ здійснили друге оперативне застосування балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка подолала приблизно 1622 км до своєї цілі.

Президент Володимир Зеленський увечері 12 січня попередив, що, за даними розвідки, Росія готує новий масований удар по Україні і може завдати його найближчими днями.