Секретний «Рубікон» Міноборони РФ став серйозною загрозою для ЗСУ: як протидіяти?

Журналісти російської служби Радіо Свобода встановили місцезнаходження секретного центру російського підрозділу «Рубікон», який спеціалізується на застосуванні безпілотників.

Військові експерти пов'язують його роботу з витісненням українських сил із Курської області РФ (зокрема, «рубіконівці» ставлять собі в заслугу перерізання логістики української армії в районі Суджі) та просуваннями агресора в Донецькій області.

Базу вдалося ідентифікувати завдяки програмі Володимира Соловйова на державному телеканалі «Россия 1», де вийшов великий пропагандистський сюжет про центр «Рубікон» – вона розташовується в одному з павільйонів парку «Патріот», за 60 кілометрів від Москви.

Досі про Центр перспективних безпілотних технологій «Рубікон» практично не було інформації. Російські ЗМІ називають його «секретним центром», створеним нібито з ініціативи міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова.

Останній місяць підрозділ активно працює на Покровському напрямку, розповів командир взводу безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї окремої бригади з позивним «Гусь» в ефірі Радіо Донбас Реалії.

«Це спецпідрозділ з усім найкращим, що є, і вони діють ефективно», – каже боєць.

На думку аналітиків і українських військових, центр «Рубікон» є однією з найефективніших структур Міноборони РФ у сфері бойового застосування дронів.

«У них є чітка структура з вузькоспрямованими фахівцями. Кожен загін «Рубікона» спеціалізується на чомусь своєму: одні зосереджені на FPV–дронах, інші на протидії українським розвідувальним БПЛА, треті – на боротьбі з нічними бомбардувальниками, четверті використовують ударні дрони «Молния», – каже колишній офіцер морської піхоти США, науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute, FPRI) Роб Лі.

Він зазначає, що особливістю «Рубікона» є сильна радіоелектронна розвідка, яка допомагає знаходити українські безпілотники та їхніх операторів. За тиждень роботи «Рубікона» в одному з районів було знищено до 70% позицій БПЛА однієї з українських бригад, наводить Роб Лі дані, що є в його розпорядженні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що зниження втрат російських солдатів в Україні влітку 2025 року пов'язане, зокрема, з ефективною роботою операторів Центру «Рубікон».

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: