Війська РФ вперше застосували КАБи по Одещині, це нова серйозна загроза – ОВА

Російські війська вперше застосували КАБи для атаки по Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань», – написав він.

Кіпер закликав місцевих жителів не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Минулого тижня місцева влада повідомила, що сили РФ вперше від початку повномасштабної війни атакували Миколаїв керованими авіаційними бомбами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



