У ДСНС повідомили, що рятувальники потрапили під повторний удар РФ на Полтавщині

Під час комбінованої повітряної атаки сил РФ на Полтавщині 3 жовтня потрапили під повторний удар рятувальники, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Фахівці вказують, що загалом через влучання та уламки на Полтавщині пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства.

«У кількох громадах вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та лінії електропередач. Понад 140 рятувальників та більше ніж 40 одиниць техніки були задіяні на місцях ударів. Усі пожежі ліквідовані», – йдеться в повідомленні.

Раніше 3 жовтня про удар по енергетиці написав голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.