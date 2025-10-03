У чотирьох областях унаслідок ударів РФ загинула одна людина, постраждали щонайменше 15 – дані ОВА

Упродовж доби 2 жовтня в чотирьох прифронтових областях України загинула одна людина, ще півтора десятка постраждали, повідомляють обласні військові адміністрації.

Унаслідок російського удару є загиблий у Костянтинівці, ще четверо людей на Донеччині дістали поранення, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

П’ятеро людей були поранені на Херсонщині, вказав голова ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків», – написав чиновник.

На Харківщині зазнали ударів 10 населених пунктів, інформує голова ОВА Олег Синєгубов.

«У місті Харків постраждав 48-річний чоловік; у селі Новоселівка Нововодолазької громади постраждав 41-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу міста Куп’янськ 24 вересня», – написав Синєгубов.

На Сумщині зафіксовані пошкодження в п’яти громадах, розповів голова ОВА Олег Григоров.

«Восьмирічна дитина та двоє дорослих постраждали внаслідок ворожої атаки в Андріяшівській громаді. Медики надали допомогу дівчинці на місці, госпіталізація не знадобилася. Також до лікарів звернулися дві жінки з гострою стресовою реакцією. Їм надали необхідну допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.