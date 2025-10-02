Cирський: у вересні сили РФ під час масованих атак проти України застосували майже 6900 дронів

Російські війська у вересні під час масованих атак проти України застосували майже 6900 дронів, з яких понад 3600 – типу «Шахед», заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомивши про чергову робочу нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з російськими ударними БпЛА.



За його словами, противник постійно змінює тактику застосування безпілотників – так, російські загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню, активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі.



Сирський повідомив про ухвалення низки рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів. Він зазначчає, що сьогодні більшість російських ударних БпЛА знищується саме такими засобами.



Головнокомандувач ЗСУ додає, що також триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів.

Протягом вересня російські війська переважно дронами атакували Україну. Зокрема, вночі 7 вересня сили РФ завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів. За даними місцевої влади, у Києві через цю атаку загинули пʼятеро людей, зокрема дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



