ГУР заявляє про виявлення 45 іноземних компонентів у російському реактивному «Герань-3»

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє про виявлення 45 іноземних компонентів всередині російського реактивного дрона «Герань-3» серії «У».

За даними української розвідки, половина компонентів від американських виробників, вісім – китайських, сім – швейцарських, три – німецьких, два – британських та один від японського виробника.



У ГУР нагадують, що «Герань-3» – аналог іранського безпілотника Shahed-238. У цьому БпЛА використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому він здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 кілометрів на годину, орієнтовна операційна дальність застосування – до 1 000 кілометрів.

Головне управління розвідки 9 вересня оновило реєстр іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у російських безпілотниках і ракетах – додали дані про 111 деталей.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



