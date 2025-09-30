Кличко: у лікарні померла жінка, яка постраждала через російську атаку 7 вересня

У Києві у реанімації однієї зі лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала через російську атаку на Київ 7 вересня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Тоді в Святошинському районі загинули молода жінка і її маленька дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви – чоловіка. Тиждень тому в лікарні померла молода жінка, яка постраждала від ракетного обстрілу», – написав він у телеграмі.

Загалом жертв російської атаки 7 вересня – пʼятеро, зокрема дитина. Тоді, крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті померла літня жінка.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







