Російська атака на Київ: кількість загиблих зросла до трьох

Внаслідок російської атаки на Київ вночі проти 7 вересня загинули троє людей, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 8 вересня.

«На жаль, підтвердилась інформація про третю жертву ворожого удару в ніч на 7 вересня. Щирі співчуття родинам», – заявив він.

Державна служба з надзвичайних ситуацій згодом уточнила, що тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів дев’ятиповерхівки в Святошинському районі, зруйнованої російським ударом.





«Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина», – підсумувало відомство.

Уночі 7 вересня російські військові завдали рекордного за кількістю використаних дронів повітряного удару по Україні – вони запустили, за даними Повітряних сил України, 805 ударних дронів «Шахед» та безпілотників-імітаторів.

Крім загиблих унаслідок атаки дронів, в укритті в Києві під час неї померла літня жінка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: У Святошинському районі Києва внаслідок удару РФ пошкоджені 12 будинків і п’ять закладів освіти – влада

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



