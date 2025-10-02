У Повітряних силах попередили, що нічна атака РФ триває і зранку

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про результати роботи проти російських дронів у ніч на 2 жовтня, але наголосили, що повітряна атака триває і в ранкові години – «в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА».

Уночі сили РФ атакували Україну 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків у Росії, вказано в повідомленні.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на шести локаціях», – інформують українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



