Електропостачання на ЧАЕС відновили, загроз для населення немає – Міненерго

Електропостачання на всіх обʼєктах Чорнобильської атомної електростанції, які були знеструмлені через російський обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновили, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів, а загроз для населення немає.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що блекаут на обʼєктах ЧАЕС тривав більш ніж три години. Зеленський наголосив, що російські військові «не могли не знати», що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля.

«І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше ніж 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських «Шахедів». Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта», – зазначив президент.

Раніше сьогодні Міністерство енергетики України заявило про блекаут на Чорнобильській атомній електростанції через російський обстріл Київщини.

На початку цього року влада України повідомила, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.