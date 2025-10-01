Доступність посилання

У Міненерго заявили про блекаут на Чорнобильській АЕС через російський обстріл

У Міненерго кажуть, що через стрибки напруги без електропостачання залишився Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС
Міністерство енергетики України заявило про блекаут на Чорнобильській атомній електростанції через російський обстріл Київщини.

«Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об’єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев раніше повідомив про російський удар по підстанції 330 кВ – місто залишилося без електропостачання.

Також місцева влада Чернігівщини повідомляла, що в частині області зникло електропостачання через російський удар у сусідній області.

Читайте також: Близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла через атаку РФ по Ніжину – влада

На початку цього року влада України повідомила, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

