У Міненерго заявили про блекаут на Чорнобильській АЕС через російський обстріл

Міністерство енергетики України заявило про блекаут на Чорнобильській атомній електростанції через російський обстріл Київщини.

«Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об’єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація. Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об’єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев раніше повідомив про російський удар по підстанції 330 кВ – місто залишилося без електропостачання.

Також місцева влада Чернігівщини повідомляла, що в частині області зникло електропостачання через російський удар у сусідній області.

На початку цього року влада України повідомила, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.