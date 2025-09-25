Близько 30 тисяч абонентів залишилися без світла через атаку РФ по Ніжину – влада

Російські військові вранці 25 вересня атакували Ніжин на Чернігівщині, на околиці міста зафіксовано влучання близько 14 ударних безпілотників по об’єкту критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олександр Кодола.

«Внаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади», – написав Кодола у фейсбуці.

У Ніжинському водоканалі повідомили, що через відсутність світла водопостачання забезпечуватиметься генераторами за графіком: «ранок – з 09:00 до 11:00; вечір – з 18:00 до 20:00».

В «Укренерго» повідомили, що протягом минулої доби, а також сьогодні вночі і вранці російські військові ударними дронами атакували енергетичні об’єкти у кількох регіонах. «Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській і Миколаївській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання», – йдеться в повідомленні.

У Миколаївській ОВА повідомили, що вночі війська РФ масовано атакували область БпЛА типу Shahed. «Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, через що відбулося знеструмлення деяких ділянок залізниці. Ведуться роботи з відновлення. Постраждалих немає», – написав у телеграмі очільник ОВА Віталій Кім.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.