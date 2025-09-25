В «Укрзалізниці» повідомили про пошкодження інфраструктури і затримки поїздів через обстріли РФ

«Укрзалізниця» повідомляє, що внаслідок нічних російських ударів була пошкоджена залізнична інфраструктура, внаслідок чого затримуються деякі поїзди.
«Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури», – йдеться в повідомленні.
За даними УЗ, затримки фіксуються для таких поїздів:
- №53/54 Одеса-Головна – Дніпро-Головний (+5:09)
- №253/254 Одеса-Головна – Кривий Ріг-Головний (+5:09)
- №7/8 Одеса-Головна – Харків-Пас. (+4:47)
- №147/148 Київ-Пас. – Одеса-Головна (+2:01)
- №127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+1:18)
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя-1 (+1:17)
- №51/52 Запоріжжя-1 – Одеса-Головна (+1:10)
- №91/92 Одеса-Головна – Краматорськ (+1:02).
Раніше сьогодні у Вінницькій ОВА повідомили, що внаслідок здійсненої силами РФ масованої атаки вночі 25 вересня значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури області, внаслідок чого було знеструмлено частину міста і зупинено рух потягів.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
