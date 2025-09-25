На Вінниччині через удари РФ пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури – ОВА

Унаслідок здійсненої силами РФ масованої атаки уночі 25 вересня значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини, повідомила голова ОВА Наталя Заболотна.

«Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів, станом на зараз електропостачання та рух потягів відновлено. Звернень щодо пошкодження житлових будинків не надходило та, на щастя, постраждалих серед людей немає. Станом на 5:30 пожежу ліквідовано. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Загалом залучено 76 осіб особового складу та 24 одиниці техніки», – повідомила чиновниця.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



