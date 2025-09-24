Доступність посилання

Сухопутні війська: сили РФ ударили «Іскандерами» по навчальному підрозділу, є втрати

«Унаслідок точного влучання в укриття... повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося», йдеться в повідомленні
Російські військові 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, серед застосованих засобів ураження були дві балістичні ракети «Іскандер», ідеться в повідомленні Сухопутних військ.

«Унаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – вказано в повідомленні, яке не містить даних про територію, де це сталося.

У Сухопутних військах інформують, що «з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями». «Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога», – також ідеться в повідомленні.

Протягом останніх місяців війська РФ посилили свої атаки на українські навчальні центри Сухопутних військ. У червні сталося кілька таких атак. Зокрема, 22 червня, внаслідок російського удару по навчальному полігону загинули троє людей, ще 14 зазнали поранень.

29 липня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів – тоді загинули троє українських військових, а 18 були поранені.

Один військовий загинув і 23 постраждали 12 серпня, коли війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів.

