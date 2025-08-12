Сухопутні війська: вночі сили РФ завдали ракетного удару по навчальному підрозділу, є загиблий та поранені

Вночі війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів, повідомляють у телеграмі Сухопутні війська ЗСУ.



За повідомленням, попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.



Відомо про одного загиблого та 11 постраждалих з пораненнями різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулися по медичну допомогу зі скаргами на акубаротравму (контузію) та гострий стрес.

Також сьогодні газета The New York Times повідомила, що щонайменше десяток іноземних добровольців в українській армії загинули наприкінці минулого місяця, коли російська ракета влучила в їдальню навчального табору під час обідньої перерви.

Троє солдатів, включаючи одного, який був свідком удару, розповіли журналістам про удар, через який постраждали новобранці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії та інших місць.



Українська армія, яка лише зрідка визнає ракетні удари по військових об'єктах, підтвердила, що в результаті нападу загинули та були поранені солдати, але відмовилася розкрити подробиці.



Ці атаки показують ризики, з якими стикається Україна протягом усієї війни, коли вона збирає солдатів у таких місцях як військові академії, казарми та плаци, роблячи їх мішенями для російських ударів.

Протягом останніх місяців війська РФ посилили свої атаки на українські навчальні центри Сухопутних військ. У червні сталося кілька таких атак. Зокрема, 22 червня, внаслідок російського удару по навчальному полігону загинули троє людей, ще 14 зазнали поранень.