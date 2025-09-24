Сумщина: через атаку російського дрона поранений цивільний

Внаслідок удару російського дрона по селу в Шалигінській громаді постраждав цивільний – про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 24 вересня.

«52-річного чоловіка з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу», – повідомив Григоров.

За даними обласної влади, протягом попередньої доби через російські обстріли зазнали поранень троє людей, один чоловік загинув.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



