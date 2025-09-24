У Харкові через удар РФ по енергооб’єкту без світла залишаються близько 30 тисяч споживачів

Російські військові атакували Харків 18 дронами-камікадзе, основний удар був по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла, повідомив міський голова Ігор Терехов.

У «Харківобленерго» зазначили, що на даний час залишаються без електрики близько 30 тисяч споживачів, відновлення електропостачання триває.

«У Харкові внаслідок масованої атаки безпілотників на енергетичний обʼєкт були знеструмлені споживачі Холодногірського району. За оперативною інформацією, тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів, з яких понад 50 тисяч вже заживлено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Терехова, в місті пошкоджені житлові будинки, магазини і кілька автівок.

«На щастя, постраждалих серед людей немає. Над ліквідацією наслідків зараз працюють фахівці «Харківобленерго» та міські комунальні служби. У цілому нам вдалося втримати ситуацію з подачею води у домівки харківʼян, але подекуди, точково, через брак струму, може бути відсутня гаряча вода – над вирішенням таких проблем вже працюють фахівці «ХТМ». Через ворожу атаку на енергетичний обʼєкт, у частинах Холодногірського і Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. Але на заміну трамваям і тролейбусам на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси», – додав мер.

Напередодні пізно ввечері Терехов повідомив про одного постраждалого в Харкові через атаку РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.