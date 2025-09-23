Харків масовано атакують «Шахеди», виникли проблеми з електрикою – мер

У Харкові лунають вибухи, місто перебуває під масованою російською атакою «Шахедів», повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії», – написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією ОВА, під ударом опинився Шевченківський та Холодногірський райони.

Читайте також – Лисак: кількість постраждалих через атаки Росії на Нікополь зросла до трьох

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.