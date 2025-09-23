Лисак: кількість постраждалих через атаки Росії на Нікополь зросла до трьох

Дніпропетровщина зазнавала понад 40 російських атак протягом дня, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері 23 вересня.

Він також повідомив про зростання кількості постраждалих через удари по Нікополю протягом дня:

«По медичну допомогу звернулись ще дві постраждалі жінки 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, відновлюватися будуть вдома. Тож загалом сьогодні на Нікопольщині одна мешканка загинула і три отримали поранення».

Також у Нікопольському районі ударів дронами й артилерією зазнавали Покровська, Червоногригорівська, Мирівська й Марганецька громади. Голова області повідомив про пошкодження майже десятка приватних будинків, також постраждали багатоповерхівка, гаражі, легкові авто й мікроавтобус.

Читайте також: Двоє жителів Сумщини постраждали через російський удар – ОВА

У Межівській громаді Синельниківського району через удар безпілотника загорілася приватна оселя.

Раніше Лисак повідомив про загибель 70-річної жінки і поранення ще однієї цивільної внаслідок російської атаки на Нікополь.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



