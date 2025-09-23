Вибухи в Запоріжжі: Федоров повідомив про двох поранених

У Запоріжжі є постраждалі внаслідок вибухів, заявив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 23 вересня.

«Попередньо, двоє людей отримали поранення», – заявив він.

Перед цим Федоров повідомив про три вибухи в одному з районів Запоріжжя.

Раніше він попереджав про рух групи з трьох російських ударних БПЛА в напрямку Запоріжжя.

Згодом Федоров уточнив, що Запоріжжя попередньо зазнало п’яти ударів:

«Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим».

Внаслідок здійсненної вночі 23 вересня російської атаки на Запоріжжя загинула одна людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.







