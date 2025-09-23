На Кіровоградщині через атаку РФ горить обʼєкт інфраструктури, «УЗ» заявила про затримку поїздів

Російські військові в ніч проти 23 вересня здійснили дронову атаку по обʼєкту інфраструктури Кіровоградської області, внаслідок чого там виникла пожежа, повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють всі відповідні служби», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», внаслідок обстрілу й пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками, зокрема рейси:

№54 Одеса – Дніпро

№254 Одеса – Кривий Ріг

№51 Одеса – Запоріжжя

№128 Львів – Запоріжжя

№92 Одеса – Краматорськ.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські військові в ніч проти 23 вересня атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і 115 безпілотниками, близько 60 із яких – «Шахеди». За даними військових, зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.