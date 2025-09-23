Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У Нікополі 70-річна жінка загинула через атаку російського FPV-дрона – ОВА

Наслідки російського удару по Нікопольщині, архівне фото
Наслідки російського удару по Нікопольщині, архівне фото

У Нікополі 23 вересня через влучання російського FPV-дрону загинула 70-річна жінка, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергі Лисак.

«Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно», – написав голова ОВА у телеграмі.

Він додав, що внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG