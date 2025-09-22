У Запоріжжі зросло число поранених унаслідок удару сил РФ – ДСНС

У Запоріжжі до чотирьох зросло число травмованих унаслідок російського обстрілу Запоріжжя, серед них – один підліток, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У ніч проти 22 вересня ворог завдав авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинуло троє людей. За однією з адрес зруйновано житловий будинок та пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів», – відзначили рятувальники.

Президент України Володимир Зеленський засудив чергові російські удари по Україні, зокрема по Запоріжжю, де вранці 22 вересня загинули три людини.

«Вже фактично починає роботу Генеральна асамблея ООН: лідери збиратимуться в Нью-Йорку. І це вже вчетверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства і війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



