У МВС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт після удару РФ по Запоріжжю

У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару 22 вересня, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Загинули троє людей: дві жінки 40 й 79 років і 77-річний чоловік. Крім того, 20-річний і 17-річний хлопці отримали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані до лікарні», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, російська авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок і пошкодила сусідні будівлі. Пожежники ліквідували займання двоповерхової будівлі й п’яти автомобілів, додали у відомстві.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що війська РФ завдали удару по Запоріжжю близько пів на п’яту ранку.

«Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Частину ворожих атак збили наші захисники, але щонайменше 10 ударів припало на різні райони: Космічний мікрорайон – повторний удар по парковці. Набережна магістраль – поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений. Шевченківський район – удар по житлових будинках», – написав Федоров у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що в місті пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.