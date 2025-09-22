ДСНС: у Запоріжжі до трьох зросла кількість загиблих внаслідок російського удару

У Запоріжжі до трьох зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Ще дві людини поранені.

У ДСНС уточнили, що рятувальники деблокували тіло жінки на місці зруйнованого приватного житлового будинку.

«Крім того, рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі й п’яти автомобілів, яке сталось у результаті удару по автомобільній парковці. Психологи ДСНС надали допомогу п’ятьом громадянам. На місці події працюють усі екстрені служби: піротехніки, які проводить обстеження території влучання, а також медичний розрахунок ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що загибла, тіло якої вилучили з-під завалів рятувальники,– 75-річна жінка. Постраждалі: 20-річний чоловік і хлопець 16-ти років, в останнього – гостра реакція на стрес.

«Близько пів на п’яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Частину ворожих атак збили наші захисники, але щонайменше 10 ударів прийшлось по різним районам: Космічний мікрорайон – повторний удар по парковці. Набережна магістраль – поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений. Шевченківський район – удар по житлових будинках», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, жоден об’єкт не мав відношення до військової інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.